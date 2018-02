Rundenbasiertes Rollenspiel Ash of Gods

Wie würdest du dich fühlen, wenn jede deiner Entscheidungen eine zentrale Rolle für dein Überleben und das deiner Umgebung spielen würde? Klingt ein bisschen wie im wahren Leben, nicht wahr? Demnächst erscheint mit Ash of Gods ein rundenbasiertes Rollenspiel mit stark erzählerischem Charakter, in dem genau das passiert: Jedes Durchspielen des Spiels kann einzigartig sein, denn deine Entscheidungen beeinflussen den Lauf der Dinge!

Aurum Dust präsentiert heute einen Story-Trailer, der zeigt, wie die einst friedliche Welt von Terminus durch den Beginn der “Großen Ernte” entwurzelt wird. Es ist der Anfang einer Geschichte, deren Verlauf du bestimmst – und deren Ende.

In Ash of Gods bist du einer der wenigen Tapferen, die sich zusammenfinden, um die Dunkelheit und den Tod zu stoppen, die das Land heimsuchen. Doch bedenke dabei, dass Opfer gebracht werden müssen. Du wirst schwerwiegende Entscheidungen treffen, etwa die, wer leben darf – und wer sterben muss. Wird deine Geschichte so verlaufen, wie du es willst?

Ash of Gods ist ein rundenbasiertes Rollenspiel mit einer Geschichte, die sich ständig weiterentwickelt und Risiken birgt, die das Spiel dramatisch beeinflussen. Daneben gibt es einen umfangreichen PvP-Modus. Das Spiel bietet eine Story, die von der Komplexität und Ungewissheit moralischer Entscheidungen geprägt ist und in der jeder Charakter sterben kann. Kurzfristige Vorteile können einen Charakter das Leben kosten, während manche Episode leichter zu spielen sein kann, wenn Opfer gebracht werden. Ash of Gods bietet einen Mix aus fantastischer Optik, großartiger Musik, taktischem Kampfgeschehen und einer packenden Geschichte, die in dialogorientierten Szenen erzählt wird. Je nachdem, welche Entscheidungen der Spieler trifft, ist kein Spieldurchlauf wie der andere.

Ash of Gods wurde von Aurum Dust entwickelt und herausgegeben und wird voraussichtlich im März 2018 erscheinen. Für weitere Informationen besucht die offizielle Seite ashofgods.com.