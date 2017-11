Saint George | The Tree of Secrets! auf Kickstarter

Nach fast einem Jahr der Vorbereitung veröffentlicht Indie-Entwickler Obscure Cloud Team ihr Videospiel-Projekt Saint George – The Tree of Secrets! auf Kickstarter.

Saint George – The Tree of Secrets! versteht sich als Homage an Old-School Klassiker wie Ghosts’n’Goblins, Ghouls’n Ghosts, Black Tiger, Castlevania, Stormlord oder Golden Axe. Mit beeindruckenden 4K Darstellungen, epischem Soundtrack, NextGen Animationen, dynamischer Lichtführung und eindrucksvollen Special Effects, kämpft sich der Spieler durch die mystische Welt von St. George | The Tree of Secrets .

Ab sofort kann man das Projekt auf Kickstarter unterstützen. Eine Demo ist bereits auf Steam erhältlich.

Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/saintgeorgegame/

Steam: http://store.steampowered.com/app/701630