SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada angekündigt

KOEI TECMO Europe kündigt heute mit SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada den neusten Teil der SAMURAI WARRIORS-Reihe an.

In diesem Abenteuer dreht sich alles um den legendären Sanada Clan. Eine gerissene Gruppe an Kriegern aus der japanischen Sengoku-Ära die als wahre Überlebenskünstler galten.

SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada wir voraussichtlich am 26. Mai 2017 für das PlayStation 4 Entertainment System erscheinen.

Der historisch inspirierte Action-Titel spielt in Japan während der Sengoku-Ära – die auch als das Zeitalter der Samurai bekannt ist. Im Fokus steht der Sanada Clan der sich aufgrund des starken Überlebenswillen und ihrer Wachsamkeit einen Namen in der Geschichte gemacht haben.

Die Geschichte des Sanada Clans beginnt bei Masayuki Sanada. Ein oft gewünschter Charakter tritt der SAMURAI WARRIORS-Reihe nun das erste Mal bei. Spieler begleiten Masayuki bei seinem ersten Kampf und den bescheidenen Anfängen des Clans über den Aufstieg zu mächtigen Führern, der schließlich zur Geburt des Fanlieblings Yukimura Sanada führt.

Spieler führen das Erbe des Clans fort und begleiten Yukimura von seiner Kindheit bis zum Aufstieg und dem Titel „Roter Dämon des Krieges“. Spieler erleben außerdem die epische Geschichte von Yukimuras Vater.

Koei Tecmo Europe kündigt ein Pre-Order-Paket für Spieler an die SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada vor dem Launch am 26. Mai 2017 erwerben. Das Paket beinhaltet eine Auswahl an besonderen Kostümen wie “Kunoichi”, “Ina”, “Kai” und “Chacha” Sanada sowie das besondere “Kunoichi” Kostüm.

Weitere Informationen zu dem Titel wie mehr Details zum Gameplay und den Charakteren werden in den nächsten Monaten veröffentlicht. Neben dem Release auf der PlayStation 4 erscheint SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada als rein digitaler Release für den PC via Steam.

Aktuelle Informationen zu SAMURAI WARRIORS: Spirit of Sanada gibt es auf der offiziellen Webseite unter: www.koeitecmoeurope.com/sanada