Veröffentlicht am

in News

SciFi-VR-Abenteuer FARHOME jetzt auf Steam

Der Ego-Shooter FARHOME ist ab sofort für Oculus Rift und HTC VIVE auf Steam im Early Access zum Preis von 27,99 € verfügbar. In dem SciFi-VR-Abenteuer werden die Spieler direkt in das Jahr 2301 teleportiert, in dem die Erde am Rande einer globalen Katastrophe steht. Dank dem integrierten Coop-Modus soll FARHOME eine teambasierte Science-Fiction-Erfahrung in einer realen Welt bieten.

Die Spieler können während des Early Access aus zwei individuellen Charakterklassen wählen, um damit verschiedene Planeten, alle mit ihrer eigenen unverwechselbaren Umgebung, zu erforschen. In den zahlreichen Expeditionen warten eine Reihe ungewöhnlicher Bewohner darauf, die Abenteurer entweder zu unterstützen oder ihnen jede Menge Steine in den Weg zu legen.

FARHOME ist der erste Ausflug von DEVCUBESTUDIO in die VR-Welt und ein aufregendes Projekt für das junge Studio. Im Verlauf des Jahres wird stetig an der Weiterentwicklung von FARHOME gearbeitet, um zusätzliche Features und Modifikationen in die virtuelle Welt zu implementieren. Dafür greift das 50-köpfige Team auf seine einschlägige Erfahrung zurück, um allen Spielern eine einmalige virtuelle Erfahrung zu bieten.

Das SciFi-Abenteuer FARHOME für Oculus Rift und HTC VIVE steht auf Steam direkt zum Download bereit: http://store.steampowered.com/app/787550/FARHOME