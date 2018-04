Veröffentlicht am

in News

SEGA AGES – Klassiker feiern Comeback auf der Switch

SEGA of America gab heute bekannt, dass SEGA AGES, eine Serie, die schon länger klassische Spiele auf moderne Konsolen bringt, auf Nintendo Switch einen Neustart erfährt.

Die Reihe an interessanten Retro-Titeln wird im Sommer 2018 in Japan, Nordamerika und Europa verfügbar sein.

Die ersten fünf SEGA AGES-Titel wurden bereits angekündigt, darunter Spiele wie die Sega Master System-Versionen von Phantasy Star und Alex Kidd in Miracle World, Mega Drive-Versionen von Thunder Force IV und Sonic the Hedgehog sowie eine Portierung der ursprünglichen Arcade-Version von Gain Ground. Diese Kollektion enthält damit mehrere SEGA-Titel, die so im Westen noch nicht veröffentlicht wurden.

SEGA AGES ist eine Reihe von klassischen SEGA-Titeln, die auf Nintendo Switch veröffentlicht werden. Entwickelt von M2, dem japanischen Entwickler, der für hochwertige Ports klassischer Spiele wie der beliebten SEGA 3D Classics-Serie auf dem Nintendo 3DS bekannt ist, will SEGA AGES prominente Titel aus dem SEGA-Legacy-Katalog für Fans auf der ganzen Welt zugänglich machen. Von einer Auswahl an Heimkonsolen-Klassikern bis hin zu einer Vielzahl perfekt emulierter Arcade-Spiele bietet SEGA AGES den Fans die Möglichkeit, eine eigene Retro-SEGA-Kollektion aufzubauen, die ihresgleichen sucht.

SEGA AGES wurde ursprünglich als SEGA Ages Vol. 1 Shukudai ga Tant-R veröffentlicht, einer Zusammenstellung von Puzzle & Action: Tant-R und Quiz Shukudai wo Wasuremashita, die auf dem Sega Saturn in Japan erschienen ist. Im Laufe der Zeit wuchs die SEGA AGES-Serie weiter an – mit erweiterten Ports von Dutzenden von Spielen – und das über mehrere Systeme hinweg. Die Serie erschien auch im Westen als SEGA Ages: Volume 1, einer Sammlung von verbesserten Ports von Space Harrier, OutRun und After Burner II – die 1997 für Sega Saturn veröffentlicht wurden. Nun wird SEGA AGES auf der Nintendo Switch neu gestartet und liefert Ports vom Sega Master System, Sega Mega Drive und Arcade-Spielen für die aktuelle Generation. Wie man es von den Retro-Genies bei M2 auch nicht anders erwarten würde, werden diese Spiele ihren ursprünglichen Formen treu bleiben und gleichzeitig neue Features enthalten, die das Gameplay dieser klassischen Titel angenehm auffrischen.