SEGA kündigt Total War: WARHAMMER II an

SEGA Europe Ltd. kündigte heute die Fortsetzung der erfolgreichen Trilogie von Total War: WARHAMMER an. Total War: WARHAMMER II ist die zweite Veröffentlichung aus einer kontinuierlichen Partnerschaft zwischen dem Entwickler Creative Assembly und Games Workshop, dem Erschaffer des Tabletop-Kriegsspiels Warhammer Fantasy Battles und der dazugehörigen Miniaturen.

Total War: WARHAMMER II versetzt Spieler auf die geheimnisumwitterten Kontinente im fernen Westen der Alten Welt. Das Spiel umfasst vier neue klassische Völker aus der Warhammer Fantasy Battles-Welt: Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen sowie eine weitere, noch geheime vierte Rasse. Spieler messen sich auf verzauberten Inseln, im tristen Hinterland, auf gefährlichem Moorterrain und in bedrohlichen Dschungeln.

In einer Total War-Kampagne kämpfen Spieler um die Herrschaft über den kollabierenden Großen Mahlstrom, der seit Jahrtausenden über Ulthuan, der Heimat der Elfen, wütet. Mithilfe einer Reihe von arkanen Ritualen obliegt es nun jedem Volk, je nach politischer Motivation den Mahlstrom zu stabilisieren oder zu zerrütten – ein Wettstreit, der in einem verheerenden Endspiel gipfelt. In diesem Kampf geht es nicht mehr allein um territoriale Eroberung… Jetzt streiten die Parteien um die ultimative Kontrolle und somit um das Schicksal der gesamten Welt!

Total War: WARHAMMER II bietet mit dieser neuen Kampagne Hunderte von Stunden immersiven Spielvergnügens. Ferner wird kurz nach Erscheinen eine riesige, kombinierte Kampagnenkarte mit Regionen der Alten und der Neuen Welt gratis für alle Spieler verfügbar sein, die Total War: WARHAMMER I und II gekauft haben.

Was bietet Total War: WARHAMMER II?

Innovativer narrativer Kampagnenstil: Im Wettkampf mit den anderen Fraktionen versuchen Spieler, den Großen Mahlstrom entweder zu stabilisieren oder zu zerstören, und gleichzeitig ihre Rivalen eben daran zu hindern.

Spieler erschaffen Imperien und breiten diese aus, entwickeln Armeen und Städte und messen sich in lebhaften Schlachten gewaltigen Ausmaßes im klassischen Total War-Stil.

Diese Kampagne erstreckt sich über vier geheimnisvolle, neue Kontinente:

– Ulthuan

– Naggaroth

– Die Südlande

– Lustria

– Ulthuan – Naggaroth – Die Südlande – Lustria Vier neue spielbare Völker, jeweils mit einzigartiger Kampagnenmechanik und Armeezusammensetzung aus Legendären Kommandanten, Helden, Zauberwirkern, Truppen, Monstern und Belagerungswaffen:

– Hochelfen

– Dunkelelfen

– Echsenmenschen

– Das vierte Volk wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt…

– Hochelfen – Dunkelelfen – Echsenmenschen – Das vierte Volk wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt… Mehrere spannende, neue Kampagnen- und Schlachtfunktionen, die auf dem Warhammer-Universum basieren.

Zusätzliche kombinierte Kampagnenkarte, die sich über die Territorien des ersten und zweiten Teils der Trilogie erstreckt. Spieler können mit jeder Rasse aus beiden gekauften Spielen Kampagnen antreten. Die Kombikarte wird kurz nach der Veröffentlichung für alle Spieler verfügbar sein, die beide Titel besitzen.

Total War: WARHAMMER II erscheint 2017 für PC.

Aktuelle Informationen rund um diesen Titel und andere in der Entwicklung befindliche Total War-Spiele erhaltet ihr unter www.totalwar.com.