The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia angekündigt

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat heute bekanntgegeben, dass The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia zu Beginn des Jahres 2018 in Europa exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird.

Basierend auf der beliebten Manga-Reihe und Anime-Serie The Seven Deadly Sins (jap. 七つの大罪, Nanatsu no Taizai, dt. „die sieben Todsünden“), ist The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia die erste Konsolenvideospiel-Adaption, welche die mächtigen Charaktere der Serie für ein actionreiches Abenteuer auf der PlayStation 4 vereint .

The Seven Deadly Sins sind eine legendäre Bande von Rebellen, die dafür verantwortlich gemacht wurden, das Königreich von Liones gestürzt zu haben und werden nun von den Eliteeinheiten der Heiligen Ritter gejagt. Als plötzlich ein junges Mädchen auftaucht, mit dem sehnlichen Wunsch die Seven Deadly Sins zu finden, wird die Welt auf den Kopf gestellt und ein außergewöhnliches Abenteuer beginnt!

The Seven Deadly Sins Anime-Serie gibt es bei uns exklusiv auf Netflix zu sehen.