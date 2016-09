Shadow Tactics kommt im Dezember

Im Rahmen der Tokyo Game Show haben Daedalic Entertainment und Mimimi Productions das offizielle Datum der Veröffentlichtung von Shadow Tactics: Blades of the Shogun bekannt gegeben: Das Spiel erscheint am 06. Dezember 2016 für PC, Mac und Linux.

In Shadow Tactics: Blades of the Shogun verschlägt es den Spieler in das Jahr 1615, wo ein neuer Shogun die Macht in Japan ergreift und versucht, landesweit Frieden wiederherzustellen. In seinem Kampf gegen die Rebellion rekrutiert er fünf Experten mit herausragenden Fähigkeiten im Meuchelmord, der Sabotage und Spionage. Zu diesem Team gehört Hayato, ein agiler Ninja, der seine Gegner lautlos mit Schwert und Shuriken einzeln aus dem Weg räumt. Der Samurai Mugen geht rabiater ans Werk und kann mehrere Feinde zugleich besiegen, büßt dabei aber an Beweglichkeit ein. Während Aiko als Geisha eine Meisterin der Tarnung ist und Feinde ablenken kann, legt das Straßenkind Yuki Fallen aus und lockt die Gegner von ihren Posten in ihr tödliches Schicksal. Takuma setzt dagegen auf sein Scharfschützengewehr und widmet sich den Feinden aus der Distanz.

Der Spieler muss seine Möglichkeiten sinnvoll abwägen, um siegreich aus den kniffligen Missionen hervorzugehen: Wie sollen die Charaktere zusammen agieren? Welcher Protagonist eignet sich für welche Situation? Wie können sich die Helden die Umgebungen zunutze machen? Nur mit taktischem Kalkül lassen sich die Feinde überlisten und die Aufträge erfolgreich abschließen.

Features:

Das Comeback eines Genres: Echtzeit-Taktik mit Stealth-Elementen

Ninja, Samurai, Geisha, Fallenstellerin und Sniper – die fünf gleichzeitig spielbaren Charaktere besitzen unterschiedliche, facettenreiche Fähigkeiten

Der hohe Schwierigkeitsgrad lässt sich nur mittels taktischer Finesse meistern

Dreizehn Missionen in freibeweglicher isometrischer Kameraperspektive

Wunderschön inszenierte Umgebungen der stilisierten Edo-Ära in Japan

2017 wird dann das Spiel für PlayStation®4 und Xbox One™ veröffentlicht. Mehr Infos zum Spiel gibt es auf Facebook oder auf der Entwicklerwebseite.

Ein Developer Walkthrough Video, der das Spiel im Betazustand zeigt gibt es auch noch: