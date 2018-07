SHADOW OF THE TOMB RAIDER – Video zut Stadt Paititi

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics veröffentlichen heute ein neues Video zu SHADOW OF THE TOMB RAIDER. Die Szenen zeigen bislang unveröffentliches Gameplay-Material aus dem Hub-Level Paititi, inklusive detailliertem Entwickler-Kommentar.

Paititi ist das größte jemals in einem TOMB RAIDER-Spiel enthaltene Level. Diese verlorene Stadt ist ein lebendes Museum voller Möglichkeiten und abenteuerlicher Nebenaufgaben. Spieler können nicht nur bei den örtlichen Händlern neue Outfits und Waffen erwerben, sondern auch mit den Einwohnern interagieren und wertvolle Ressourcen einsammeln. Außerdem entdeckt Lara in der riesigen Umgebung auch versteckte Tombs und Kryptas, die wieder für stundenlangen Spielspaß bei den Fans sorgen sollten.

SHADOW OF THE TOMB RAIDER erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung.

Homepage: www.TOMBRAIDER.com