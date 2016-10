in News

Shadow Warrior 2 Launch Trailer

Flying Wild Hog, die Entwickler von Shadow Warrior 2, haben passend zum Release ihres Kampf-Gemetzels einen Launchtrailer zusammengebastelt, der nichts für zart besaitete Naturen ist.

Shadow Warrior 2 erscheint am 13. Oktober via Steam, GOG und Humble und kann ab sofort mit zehn Prozent Rabatt vorbestellt werden. Dafür gibt es im Gegenzug die exklusive “Razorback”-Kettensäge, die genau so böse ist, wie sie sich anhört. Wer bereits Shadow Warrior und Hard Reset Redux von Flying Wild Hog besitzt, der kann sich außerdem über zehn Prozent Nachlass für treue Ninjas freuen (Normalpreis 36,99 Euro).

Shadow Warrior 2 ist die Weiterentwicklung von Wild Hog’s First Person-Shooter rund um die reichlich missglückten Abenteuer vom ehemaligen Firmenshogun Lo Wang.

Als eigentlich eher zurückgezogener Söldner am Rande einer korrupten Welt schnetzelt man sich dann erneut quer durch dämonischen Legionen, die mal wieder entfesselt wurden und nutzt dabei auf brachiale Art und Weise seine Schusswaffen, Schwerter oder auch Magie – um die Welt dann vielleicht doch noch irgendwie zu retten.

Wem danach ist, der kann sich im 4-Spieler-Koop-Onlinemodus noch drei Freunde zur Hilfe holen und gemeinsam aufräumen.