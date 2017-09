Shakes & Fidget – The Adventure

Playa Games und KING Art kündigen mit Shakes & Fidget – The Adventure ein neues Point-and-Click-Adventure im Shakes & Fidget-Universum an.

Mit Shakes & Fidget – The Adventure steht ein neues Spiel aus dem Hause Playa Games in den Startlöchern. In Kooperation mit KING Art (The Book of Unwritten Tales) ergänzt der Hamburger Entwickler und Publisher das Shakes & Fidget-Universum um ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Damit wird das erfolgreiche MMORPG Shakes & Fidget jetzt um einen neuen Titel erweitert: „Wir mussten einfach ein Adventure entwickeln, die verrückte Welt von Shakes & Fidget drängt sich geradezu auf“, so Jan Beuck, CEO und Gründer von Playa Games. „Eine Parodie auf Fantasy-Klischees passt einfach perfekt in das Genre und ergänzt das Shakes & Fidget-Universum um ein tolles Spiel.“

Jan Theysen, Creative Direktor bei KING Art, ergänzt: „Die Shakes & Fidget-Comics waren eine große Inspiration für unsere The Book of Unwritten Tales-Adventures. Shakes & Fidget – The Adventure soll unser Day of the Tentacle werden: Verrückter, schneller und noch lustiger.”

Shakes & Fidget – The Adventure kommt in der legendären Comic-Grafik von Shakes & Fidget-Zeichner Marvin Clifford. Spieler können sich auf knackige Rätsel und über 20 Stunden Spielspaß auf höchstem Niveau freuen. Darüber hinaus machen die deutschen Synchronstimmen zahlreicher Hollywood-Stars und ein erstklassiger Orchester-Soundtrack das Spiel zu einem einmaligen Erlebnis.

Shakes & Fidget – The Adventure befindet sich zurzeit in der Entwicklung. Aktuelle Updates und exklusives Behind-the-Scenes Material gibt es auf Facebook.

Erst Ende August kündigte Playa Games das ebenfalls im Shakes & Fidget-Universum angesiedelte Strategiespiel Clash of Empires an und mit über 50 Millionen angemeldete Spieler in mehr als 30 Ländern ist das MMORPG Shakes & Fidget das bislang erfolgreichste Spiel aus dem Hause Playa Games.