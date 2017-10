in News

Shakes & Fidget -The Adventure: Kickstarter-Kampagne

Entwickler KING Art und Playa Games haben heute die Kickstarter-Kampagne für ihr Point-and-Click-Adventure „Shakes & Fidget -The Adventure“ gestartet.

Shakes & Fidget – The Adventure wird ein klassisches Point-and-Click-Adventure in bester Day-of-the-Tentacle- oder Monkey-Island-Manier: Verrückte Charaktere, witzige Dialoge, absurde aber nachvollziehbare Rätsel und zahllose Anspielungen auf das Fantasy-Genre warten auf die Spieler. Das Adventure in der einzigartigen Comic-Grafik von Shakes & Fidget-Zeichner Marvin Clifford bietet darüber hinaus mehr als fünfzig Schauplätze, dutzende Charaktere und Monster, einen eigenen Soundtrack und erstklassige Synchronstimmen.

Bei einer erfolgreichen Kampagne wird Shakes & Fidget – The Adventure Ende 2018 erscheinen. Unterstützer können sich nicht nur auf ein brandneues Point-and-Click-Adventure freuen, es winken auch einzigartige Rewards. Von Figuren über ein Artbook bis hin zu einem Pin-Up-Kalender mit viel nackter Gnomen-Haut (!): die verrückte Welt von Shakes & Fidget macht es möglich. Oder wie wäre es, von Marvin Clifford gezeichnet und als Figur im Spiel verewigt zu werden?

Die Entwicklung von Shakes & Fidget – The Adventure kann ab sofort unterstützt werden, hier geht es direkt zur Kickstarter-Kampagne.