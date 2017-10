in News

Shakes & Fidget – Das Tor zur Unterwelt

Entwickler Playa Games veröffentlicht heute ein großes Update für das Spiel Shakes & Fidget. „Die Unterwelt“ erweitert das Online-RPG um eine neue Spielmechanik, den Aufbau eines unterirdischen Reiches.

So sonnig die Landschaften des Online-RPGs Shakes & Fidget sind, so düster ist die Welt darunter. Denn wer in der Edelsteinmine zu tief schürft, findet nicht das Herz des Berges, sondern stößt auf das „Herz der Finsternis“ und mit diesem Juwel öffnet die schreckliche Unterwelt ihre Pforten.

Ein neues Spiel im Spiel: Sobald die Spieler das Herz in ihren Besitz gebracht haben, können sie die geheimnisvollen Katakomben der Festung erforschen und im Stil von „Dungeon Keeper“ ihr eigenes unterirdisches Reich aufbauen. Die neue Ressource ist ähnlich düster wie das Szenario: Die Seelen gefallener Helden. Und zwar nicht irgendwelcher Helden, sondern die von echten Mitspielern. Gewiefte Gamer locken deshalb andere Spieler in ihr finsteres Reich – wo sie eine Armee aus Goblins und Trollen mit offenen Armen und geschärften Äxten empfängt.

Mit den gesammelten Seelen können zehn verschiedene Gestalten, Maschinen und Orte besucht, errichtet und ausgebaut werden. Jede Ausbaustufe liefert wichtige Ressourcen und Fähigkeiten, mit denen die Spieler ihre Charaktere verbessern können. Die neue Zeitmaschine wandelt beispielsweise ungenutzte Abenteuerlust in Erfahrungspunkte um. Regelmäßiges Training mit dem Gladiator erhöht den kritischen Schaden und in der unterirdischen Goldgrube können Spieler ihren Reichtum mehren.

Neue Welt, Aktionen und Events: Neben der Unterwelt öffnet am Freitag außerdem die neue internationale Spielwelt 20 ihre Tore. Und damit nicht genug, am Samstag und Sonntag findet ein Raritäten des Waldes-Event statt und der Pilzdealer gewährt 20 Prozent Rabatt auf alle Bestellungen.

Alle Informationen und weitere Anleitungen zur umfangreichen Unterwelt gibt es im Forum unter https://forum.sfgame.de/.