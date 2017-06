Shooter LawBreakers startet am 8. August

LawBreakers, der neue Multiplayer-Titel von Design-Legende Cliff Bleszinski und Boss Key Productions, startet am 8. August 2017 auf PlayStation 4 und PC.

Nexon America hat heute zudem bekannt gegeben, dass es für Vorbesteller ab sofort zwei Editionen der PS4- und PC-Fassungen gibt – die Core Edition für 29,99 Euro und die Dezdo Deluxe Edition für 39,99 Euro, die eine ganze Reihe exklusiver Inhalte zu bieten hat. Wer jetzt vorbestellt, erhält zudem weitere, exklusive Ingame-Charakter-Skins. Weitere Details gibt es auf www.lawbreakers.com.

Besucher der in dieser Woche abgehaltenen Electronic Entertainment Expo (E3) können LawBreakers bereits bei Boss Key Productions erleben. Hier gibt es Gelegenheit, das neuartige, vertikale Kampferlebnis in der PC-Fassung und erstmalig auch auf PS4 anzutesten. Doch auch diejenigen, die die E3 nicht besuchen können, haben die Möglichkeit, einen Blick auf den neuen „Harrier“ zu werfen, einen Laserspezialisten in unterstützender Rolle, sowie auf „Vertigo“, eine suborbitale Station, für die man seine Flugkünste gemeistert haben sollte.

Beide werden in den kommenden Wochen während des nächsten LawBreakers PC-Beta-Events „Rise Up“ zu sehen sein. Ab dem 28. Juni können alle bereits mit Codes ausgestatteten Beta-Teilnehmer vorab in den nächsten Betatest starten. Vom 30. Juni bis zum 3. Juli geht LawBreakers dann zum ersten Mal auf dem PC in eine offene Testphase. Anmeldungen sind auf www.lawbreakers.com möglich und erwünscht.

LawBreakers ist ein neuer Mehrspieler-Shooter, in dem die Gesetze der Physik gebrochen werden, wodurch selbst erfahrene Spieler ihre Fähigkeiten erweitern können und ein nie dagewesenes, schwerkraft-basiertes Kampfgeschehen entsteht – in einer sich fortwährend entwickelnden, futuristischen Kampfarena. Die Spieler wählen, ob sie die „Law“-Fraktion schützen oder als „Breaker“ in den Kampf ziehen. Zu den Arenen ihrer Konflikte zählen die brodelnde See vor der Küste Santa Monicas, der von der Schwerkraft verwüstete Grand Canyon und mehr.