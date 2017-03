in News

Sniper: Ghost Warrior 3 kommt später

CI Games gibt heute bekannt, dass sich die Veröffentlichung von Sniper: Ghost Warrior 3 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den 25. April 2017 verschieben wird. Die angekündigte Season Pass Edition von Sniper: Ghost Warrior 3 ist nun auch für Xbox One vorbestellbar.

Nach Abschluss interner Abstimmungen berücksichtigt CI Games weiteres Feedback der Beta-Phase und räumt sich zusätzliche Entwicklungszeit für die abschließende Implementierung zusätzlicher Funktionen ein.

“Wir haben bisher sehr hart daran gearbeitet, eine für die Serie völlig neuartige Sniper: Ghost Warrior Erfahrung in einer offenen Welt zu erschaffen,“ sagt Marek Tymiñski, CEO von CI Games. „Obwohl die Entscheidung für eine weitere Verlängerung der Entwicklungszeit eher unglücklich getroffen sein mag, glauben wir sehr stark daran, dass diese finalen Arbeiten in eine noch bessere Day One-Erfahrung münden werden. Wir möchten uns schon jetzt bei allen Fans für Ihre Geduld bedanken – wir wissen, dass sich das Warten lohnen wird.“

In Folge der Verschiebung verlängert sich auch die Vorbesteller-Phase für Sniper: Ghost Warrior 3. Interessierte Käufer haben somit noch bis 25. April die Möglichkeit, sich durch Vorbestellung die umfangreichen Vorzüge der wertvollen Sniper: Ghost Warrior 3 – Season Pass Edition zu sichern. Die Season Pass Edition von Sniper: Ghost Warrior 3 ist neben den Versionen für PlayStation 4 und PC nun auch für Xbox One vorbestellbar.

Der Season Pass beinhaltet folgende Extras:

Zwei große Einzelspieler-Erweiterungen:

– The Escape of Lydia

– The Sabotage

Zwei Mehrspieler-Karten

– Ein exklusives Geländefahrzeug

– Zwei exklusive Waffen:

McMillan TAC-338A Scharfschützengewehr

Compoundbogen

Der Season Pass, enthalten in der Sniper: Ghost Warrior 3 – Season Pass Edition, hat einen Wert von 29,99 EUR und ist für alle Vorbesteller von Sniper: Ghost Warrior 3 für PlayStation 4, Xbox One und PC kostenlos.

Zusätzlich zu diesen Extras plant CI Games die Veröffentlichung weiterer Inhalte und Events, mit den Sniper: Ghost Warrior 3 in 2017 erweitert werden sollen.

Weitere Informationen und Updates zu Sniper Ghost Warrior 3 unter www.sgw3.com.