Sonic Forces: Release-Trailer

SEGA veröffentlicht im Vorfeld der anstehenden Veröffentlichung von Sonic Forces einen action-geladenen Release-Trailer.

Das Team, das bereits Sonic Colors und Sonic Generations entwickelt hat, bietet mit Sonic Forces pfeilschnelle Action als Modern Sonic, katapultiert Classic Sonic vorbei an gefährlichen Plattformen und verbindet mächtige neue Gadgets mit den selbsterstellten Helden der Spieler. Zum ersten Mal in der weltweit erfolgreichen Sonic-Serie haben Spieler die Möglichkeit ihren eigenen Helden zu erstellen und zu bestimmen, wie er sich spielt und aussieht! Sonics aufregende Reise und die zahllosen Kämpfe gegen ikonische Gegner und schlagkräftige neue Feinde, inklusive Dr. Eggmann, Zavok und Metal Sonic, führen sie in die Schlacht gegen ihren bis heute vermutlich mächtigsten Gegner, Infinite.

Im neuen Release-Trailer seht ihr Sonic und seine Freunde in ihrem spannenden Kampf, um den Planeten aus den Fängen des teuflische Genies Dr. Ivo „Eggman“ Robotnik, seiner bösartigen Roboter-Armee und weiteren unheimlichen Gegnern zu befreien.

Sonic Forces erscheint morgen, am 7. November 2017, für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.