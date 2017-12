in News

SOULCALIBUR VI angekündigt

BANDAI NAMCO gibt nun offiziell bekannt, dass die berühmte, waffenbasierte Fighting Franchise mit SOULCALIBUR VI in die nächste Runde geht.

Dank Unreal Engine 4 soll SOULCALIBUR VI so dynamisch aus wie noch nie zuvor aussehen. Spieler reisen durch die unverkennbaren Arenen des 16. Jahrhunderts und erleben den Kampf um die beiden legendären Schwerter hautnah mit. Mit dabei sind altbekannte Charaktere aus dem SOULCALIBUR Universum, wie etwa Mitsurugi und Sophitia. Diese kämpfen Seite an Seite mit vielen Neuzugängen! Die Spielmechanik wurde um neue Features, wie das Reversal Edge, erweitert. Dies erlaubt Spielern ihre Kampftaktik weiter zu verfeinern, indem sie nach einer erfolgreichen Parade unverzüglich zu einem kraftvollen Gegenangriff ansetzen können. Solche Taktiken werden mithilfe einer dynamischen Kamera eindrucksvoll in Szene gesetzt.

SOULCALIBUR VI erscheint 2018 auf der PlayStation 4, Xbox One und digital für den PC via STEAM und anderen Distributoren.