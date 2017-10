in News

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Demo

Ubisoft veröffentlicht heute eine kostenlose Demo zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe für Xbox One und PlayStation 4.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist der skandalöse Nachfolger des preisgekrönten South Park: Der Stab der Wahrheit.Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Straßen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: Die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon. Die Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des „Neuen“, werden Mitglied von Coon & Friends und kämpfen für Ruhm und ihren Platz neben den anderen Kindern.

Die heute veröffentlichte Demo bietet interessierten Spielern die Möglichkeit, einen Teil der faszinierenden Welt von South Park zu erkunden. Der Spielverlauf wurde für die Demo nicht verändert, allerdings ist die Spielzeit auf eine Stunde eingeschränkt. Sollten sich die Spieler im Anschluss zu einem Kauf entscheiden, wird der Spielfortschritt gespeichert und kann problemlos in das Hauptspiel übertragen werden.

Mehr Informationen zu der Demo gibt es unter http://southparkgame.ubisoft. com/freetrial

