SPACE JUNKIES™ CLOSED BETA STARTET AM 26. SEPTEMBER

Ubisoft® kündigte am 14. September den Start der Closed Beta von Space Junkies™ an.

Die Closed Beta läuft ab 26. September bis zum 1. Oktober. Besitzer einer Oculus Rift, oder einer HTC Vive, können sich ihre Chance zur Teilnahme unter folgendem Link sichern: https://spacejunkiesgame.com/

Auch ist ein Trailer zur Closed Beta erschien:

Space Junkies ist ein Jetpack-betriebener Arcade-Shooter, der exklusiv als VR-Spielerfahrung entwickelt wurde. Das Spiel bietet schnelle und actiongeladene Mehrspieler-Kämpfe in dreidimensionalen orbitalen Arenen. Space Junkies ermöglicht eine vollständige VR-Körperdarstellung und Navigation und sorgt so für ein noch intensiveres Eintauchen in die Mikro-Gravitations-Gefechte.

Mehr Infos hierzu bekommt ihr unter: https://www.ubisoft.com/de-de/game/space-junkies/