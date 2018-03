Veröffentlicht am

Space Shooter EVERSPACE kommt auch auf PS4

Der unabhängige Hamburger Entwickler ROCKFISH Games kündigt die Veröffentlichung von EVERSPACE und dem Add-on EVERSPACE – Encounters für die Sony PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro an. Der 3D roguelike Space Shooter und sein Add-on werden im Sony PlayStation Store im Eigenvertrieb über ROCKFISH Games erhältlich sein. Im stationären Handel erscheint die EVERSPACE Galactic Edition über den in Madrid ansässigen Publisher BadLand Games.

Der digitale Download von EVERSPACE im PlayStation Store wird für €29,99 und der DLC für €9,99 angeboten, als Bundle sind Hauptspiel und Add-on zum Preis von €34,99 verfügbar. Das exklusive Retail-Bundle EVERSPACE Galactic Edition enthält das Hauptspiel, das Add-on, den Original-Soundtrack von EVERSPACE sowie ein farbig gedrucktes Booklet mit der Geschichte des Studios und der Entstehung des Spiels zum Preis für €39,99.

EVERSPACE wird am 29. Mai 2018 im PlayStation Store sowie im stationären Handel verfügbar sein. In unserem Test auf Gamers.at hatte der Shooter ja recht gut abgeschnitten, also auf jeden Fall einen Blick wert.

ROCKFISH Games sammelte für EVERSPACE 420.252 Euro von 10.739 Unterstützern durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne im Jahr 2015 ein. Weitere 250.000 Euro kamen von mehr als 6.000 weiteren Fans über die offizielle Spiele-Website. Seit der erfolgreichen Veröffentlichung im Early Access im September 2016 hat ROCKFISH Games über 400.000 Exemplare verkauft, was EVERSPACE zu einem der zwölf Steam Early Access Platinum Graduates des Jahres 2017 macht.