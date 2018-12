Speedlink lässt Joystick-Klassiker Competition Pro EXTRA auferstehen

Passend zum 20-jährigen Firmenjubiläum lässt der Gaming-Zubehör-Spezialist Speedlink eine Joystick-Legende auferstehen, die sogar noch ein paar Jahre älter ist. Wer in den 80ern mit Summer Games und Co. den C64 heiß spielte, der kam an einem Competition Pro EXTRA nicht vorbei. Nach über 30 Jahren sollte dem Joystick-Pionier nun ordentlich gehuldigt werden, meinen die Entwickler von Speedlink. Und schicken die verbesserte Neuauflage des COMPETITION PRO EXTRA mit 20 Spielen, die an die Heimcomputerära erinnern, ins Rennen um das coolste Weihnachtsgeschenk.

Zeitlich perfekt positioniert präsentiert Speedlink die neue Version des Competition Pro, den COMPETITION PRO EXTRA. An das Original aus den 1980er-Jahren angelehnt, erinnert der klassische Joystick mit den großen Feuertasten auch an die legendären Arcade-Automaten. Das Beste: Nachdem der COMPETITION PRO EXTRA über den gar nicht so klassischen USB-Stecker mit dem PC verbunden wurde, können 20 epische Spieleklassiker per Download-Code von der Speedlink-Seite heruntergeladen werden. Dann heißt es: Game on!

„Wir wollten diese unvergesslichen Erinnerungen mit unseren Kunden und natürlich auch mit der nächsten Generation von Gamern teilen“, erläutert Rainer Nawratil, Direktor Produktmanagement, PR & Marketing bei Speedlink. Das findet auch das Computerspielemuseum Berlin: Hier kann die Neuauflage des COMPETITION PRO in authentischer Umgebung getestet werden. „Der COMPETITION PRO ist legendär. Sein ikonisches Design in Rot-Schwarz, das Klicken der Mikroschalter und seine Zuverlässigkeit haben Millionen von Gamern begeistert. An vielen populären Heimcomputern wie C64, Amiga, Atari XL oder ST war er der unumstrittene Gamecontroller Nummer eins. Die klassische Haptik und präzise Bedienung des COMPETITION PRO EXTRA beeindrucken auch in der Gegenwart und sind bei uns im Computerspielemuseum aus erster Hand erfahrbar“, ergänzt Matthias Oborski, der Technische Leiter des Computerspielemuseums in Berlin.

Die Jubiläumsversion des COMPETITION PRO EXTRA eignet sich nicht nur für die mitgelieferten Retro-Spiele, sondern kann natürlich auch für viele moderne Arcade-Spiele benutzt werden. Mit einer erhöhten Signalrate und einem Schnellfeuermodus für alle vier Feuertasten wurde der COMPETITION PRO EXTRA behutsam an den heutigen Gamer-Bedarf angepasst. Der Kultklassiker ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro dazu ein recht günstiger Ausflug in die Vergangenheit des Gamings.

COMPETITION PRO EXTRA USB Joystick – Anniversary Edition

Artikelnummer: SL-650212-BKRD

Digitaler USB-Joystick für PCs und Android®-Geräte

Geeignet für Arcade- und Retro-Spiele

Nostalgisches Design übernommen vom Arcade-Automaten-Stick des originalen COMPETITION PRO

Jubiläumsedition inklusive Spielepaket mit 20 Retro-Spielen zum Download (nur für Windows®, freizuschalten mit beiliegendem Code)

Erhöhte Signalrate im Vergleich zur Vorgängergeneration

Digitaler Stick mit Mikroschaltern, zwei Achsen, vier Feuertasten und Schnellfeuermodus (für alle vier Feuertasten)

Moosgummistandfüße

Oberflächenmaterial: Kunststoff

Verbindung: vergoldeter USB-A-Stecker (USB 1.1)

Windows7® oder neuer: DirectInput®, treiberlose Installation

Android® 5 oder neuer: Anschluss via OTG-Kabel (nicht enthalten)

USB-Polling-Rate: 125 Hz

Kabellänge: 1,8 m

Abmessungen: 96 × 118 × 130 mm (B × T × H)

Gewicht inkl. Kabel: 280 g

UVP: 29,99 Euro

Die folgenden 20 Spiele sind in dem Paket enthalten: Aquanoid 2 | Bomberwarrior | Chopper Destroyer | Dropsector | Karate | KLIX | Moon Jumper | Mos Garden | Pitstart | Railracer | Rainbow Arts Peng | River Attack | Robo Dug | Seawolf III | Sokoman 5 | Summer Games | Super Drive On | Turrican Lode Jumper | Winter Games | Yeto |

Nach einer kostenlosen Registrierung im Online-Shop unter www.speedlink.com sowie einer Anmeldung zum Speedlink-Newsletter stehen weitere fünf Spiele bereit: Bouldermatch 5 | California Games | Jump Boy | Moon Battle | The Barbar