Spezielles Kino-Event zu SHADOW OF THE TOMB RAIDER

Square Enix und Coca-Cola feiern gemeinsam den kommenden Release des Action-Adventure-Hits SHADOW OF THE TOMB RAIDER. Zu dieser besonderen Kooperation gehört ein spezielles Leinwand-Erlebnis.

Am 12. September 2018 haben Kinobesucher die einmalige Gelegenheit, den Dokumentarfilm The Making of a Tomb Raider in 12 Städten anzuschauen. Der Film zeigt, wie die berühmte Extremsportlerin Clair Marie spektakuläre „Lara Croft Challenges“ absolviert und dabei zum echten Tomb Raider wird. Der Film wird zudem spannende Details zur Story hinter der modernen TOMB RAIDER-Trilogie enthalten. Zum allerersten Mal können Fans die authentische Geschichte der berühmten Videospiel-Heldin auf der Kino-Leinwand verfolgen und sogar brandneue Szenen aus dem kommenden SHADOW OF THE TOMB RAIDER erleben. Alle Besucher der Veranstaltungen erhalten eine besondere In-Game-Belohnung für SHADOW OF THE TOMB RAIDER.

Auch für die österreichischen Fans ist ein Kino in Wien mit am Start. Details zur Veranstaltung, den teilnehmenden Kinos und der Ticket-Bestellung findet ihr hier: https://coketombraider.com/

SHADOW OF THE TOMB RAIDER wird ab dem 14. September für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich sein. Das Spiel wurde von einem Team erfahrener Tomb Raider-Entwickler bei Eidos-Montréal in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics entwickelt.

Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung. Weitere Informationen zum Season Pass und besonderen Aktionen gibt es hier: www.tombraider.com