Spyro ist zurück!

Der kultige lila Drache glänzt in liebevoll aufgearbeiteter Schuppenpracht, brennt auf neue Abenteuer und feiert mit der Spyro Reignited Trilogy seinen 20. Geburtstag.

Spyro ist wieder da und heizt seinen Gegnern in der Spielesammlung Spyro Reignited Trilogy ordentlich ein. Hier können Fans die Abenteuer ihres heißgeliebten Videospielhelden in den drei Originalspielen wiederaufleben lassen, mit denen das Phänomen begann: Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro Year of the Dragon. Wie immer ist Spyro Feuer und Flamme, und jetzt brennt er auf neue Abenteuer in atemberaubendem HD. Die Spieler erwartet ein Jump ’n‘ Run-Klassiker im neuen Gewand mit unfassbar viel Liebe zum Detail und gestochen scharfer Grafik.

Spyro Reignited Trilogy wurde vom leitenden Entwickler Toys For Bob von Grund auf neu geschaffen und liefert den ganzen Spaß und das nostalgische Spielerlebnis, das den Fans in Erinnerung geblieben ist – mit mehr als 100 Leveln, verbesserten Belohnungssequenzen, Spyros durchgeknallter Drachenbande und weitere Chaoten (einschließlich Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd) und noch vieles mehr. Außerdem wartet die Trilogie mit verbesserten Umgebungen, einer überarbeiteten Steuerung, nagelneuen Lichteffekten und nachgebildeten Zwischensequenzen auf, die dieses einzigartige Abenteuer noch lebendiger machen.

„Es ist uns sehr wichtig, dass wir den drei Spyro-Originalspielen mit Spyro Reignited Trilogy treu bleiben“, so Paul Yan, Chief Creative Officer bei Toys For Bob. „Wir haben alles daran gesetzt, die Charaktere und Welten so liebevoll nachzuempfinden, wie sie in der Erinnerung der Fans leben. Gleichzeitig haben wir der Spielesammlung mit aufwendigen, hochauflösenden Details frischen Wind eingehaucht. So werden wir den Spyro zurückholen, in den wir uns alle vor 20 Jahren verliebt haben.“

Spyro Reignited Trilogy soll an die Qualität der ersten drei Spiele anknüpfen. Jeder Level in Spyro Reignited Trilogy ist dem Original detailgetreu nachempfunden. Die Charaktere werden mit viel Fingerspitzengefühl kreativ neugeschaffen, damit Fans die Abenteuer von Spyro und seinen Freunden wiederaufleben lassen können wie nie zuvor. Die Spieler können sich auf eine Trilogie mit einem umwerfenden Detailreichtum freuen, mit frischer moderner Mechanik, vollem Analog-Stick-Support und reibungsloser Kameraführung. Auch der Original-Soundtrack der ersten drei Titel von Stewart Copeland erlebt in Spyro Reignited Trilogy eine Neuauflage.

FEATURES DER TRILOGIE:

Drache im Anflug – Der lila Drache, der sich vor 20 Jahren in unsere Herzen stahl, kehrt zurück und ist in hochauflösender Grafik schärfer als jemals zuvor. Hier erkunden die Spieler riesige Reiche und treffen die hitzigen Persönlichkeiten des Abenteuers in liebevoll aufgearbeiteter Pracht wieder.

Riesige Sammlung – In Spyro Reignited Trilogy machen die Fans Höhenflüge, entfesseln feurige Angriffe und entdecken die üppigen Landschaften von mehr als 100 mit neuem Detailreichtum nachgebildeten Leveln in den Drachenreichen und Avalar. Die Level in Spyro Reignited Trilogy sind den Vorbildern aus den drei Originalspielen treu nachempfunden und bieten den Fans ein herausragendes Spielerlebnis dank moderner Mechanik.

Nostalgie pur – Der coole, einzigartige Spyro, den die Spieler in ihrer Kindheit kennen und lieben gelernt haben, ist wieder da. Neu gemasterte Kugel-Herausforderungen, Minispiele und mehr machen diese epische Trilogie zu einem Muss für eingefleischte Spyro-Fans!

Hoch hinaus – Eine feurige Spielesammlung mit umwerfender Farbenpracht! Spyro Reignited Trilogy entführt die Spieler in eine vollständig aufgearbeitete Welt mit neugeschaffenen Charakteren, nagelneuen Lichteffekten und Animationen sowie nachgebildeten Zwischensequenzen in atemberaubender HDQualität.

Original-Abenteuer, neue Steuerung – Die Trilogie lässt die Einschränkungen der 1990er hinter sich und macht dieses einzigartige Abenteuer mit verbesserter Steuerung, sensationell reibungsloser Kameraführung und vollem Analog-Stick-Support noch lebendiger.

Schon mal gehört? – Fans der Spyro-Spiele werden in Spyro Reignited Trilogy einige vertraute Klänge wiedererkennen. Auch der Original-Soundtrack der ersten drei Titel von Stewart Copeland erlebt in der neuen Sammlung eine Neuauflage.

Die Spyro Reignited Trilogy erscheint rechtzeitig zum 20. Geburtstag des beliebten lila Drachen am 21. September für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und den Xbox One-Konsolen von Microsoft, einschließlich Xbox One X.

Weitere Informationen gibt es unter www.SpyroTheDragon.com und über @SpyroTheDragon auf Twitter, Facebook und Instagram.