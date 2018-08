Square Enix Lineup für die Gamescom 2018

Vom 21. (Fachbesuchertag) bis 25. August 2018 präsentiert auch Square Enix Ltd. auf der Gamescom in Köln seine kommenden Videospiel-Titel.Wir haben dazu einen Überblick was zu sehen sein wird.

Auf einer Standfläche von insgesamt über 1.500 Quadratmetern in Halle 9.1 (Stand B31/41 und C30/40) können alle Messebesucher zahlreiche spielbare Demos an über 200 Anspielstationen eigenhändig ausprobieren und in die Markenwelten des japanischen Publishers eintauchen

DRAGON QUEST XI: Streiter des Schicksals

Plattform: PlayStation 4, PC (STEAM)

Entwickler: Square Enix

Veröffentlichung: 4. September 2018

DRAGON QUEST XI: Streiter des Schicksals erzählt die fesselnde Geschichte eines gejagten Helden und ist das langerwartete neue Rollenspiel vom Erfinder der Reihe, Yuji Horii, Charakterdesigner Akira Toriyama und Komponist Koichi Sugiyama. DRAGON QUEST XI ist die elfte Episode der gefeierten Reihe und ein komplett eigenständiges Erlebnis, das ganz neue Charaktere, eine wunderschöne Welt voller Details, genau abgestimmte, strategische Kämpfe und eine fesselnde Erzählung bietet, die Langzeitfans wie Neueinsteiger ansprechen.

FINAL FANTASY Trading Card Game

Entwickler: Square Enix

Veröffentlichung: Erhältlich

Das FINAL FANTASY Trading Card Game („FFTCG“) ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen Hobby Japan und Square Enix. Das Spiel wurde vom ehemaligen Sammelkartenspiel-Champion Taro Kageyama entworfen und erhielt viel Lob für seine Mischung aus Strategie, Glück und temporeichem Gameplay, wodurch es vielseitig ist und ein breites Publikum anspricht.

FINAL FANTASY XIV Online

Plattform: PlayStation 4, Windows PC, Mac

Entwickler: Square Enix

Veröffentlichung: Erhältlich

Mit weltweit über 10 Millionen Spielern erfüllt FINAL FANTASY XIV Online weiterhin das Versprechen, der Online- Welt ein ideales FINAL FANTASY-Erlebnis zu bieten. Spieler können in FINAL FANTASY XIV Online Abenteuer bestreiten, auf ihre eigene Art kämpfen und ihre eigene Geschichte leben. Eine kostenlose Probeversion ist verfügbar auf https://freetrial.finalfantasyxiv.com/de/.

LIFE IS STRANGE 2

Plattform: Xbox One, PlayStation 4, Windows PC

Entwickler: DONTNOD® Entertainment

Veröffentlichung: 27. September 2018

Die preisgekrönte LIFE IS STRANGE-Reihe wird mit einer unglaublichen, neuen Geschichte in 5 Episoden fortgesetzt – entwickelt von den Erfindern der Serie, DONTNOD Entertainment. Erleben Sie eine ganz neue Reise in das LIFE IS STRANGE -Universum, einer vielfältigen Welt der Erzählkunst, welche das Franchise für viele Jahre als eine Quelle spannender erzählerischer Abenteuer etablieren wird.

JUST CAUSE 4

Plattform: Xbox One, PlayStation 4, Windows PC

Entwickler: Avalanche Studios

Veröffentlichung: 4. Dezember 2018

JUST CAUSE 4 spielt in der fiktionalen, südamerikanischen Welt von Solís und erhebt die unglaubliche Zerstörung und die einzigartige Physik, für welche die Reihe bekannt ist, auf ein neues Niveau mit der Einführung von vollständig simulierten Tornados und anderen, extremen Wetterereignissen. Rico Rodriguez kehrt in JUST CAUSE 4 mit seinen Markenzeichen zurück: Fallschirm, Wingsuit und natürlich der Enterhaken, welcher mit neuen Funktionen verbessert wurde und jetzt komplett anpassbar ist. Damit wird er zum mächtigsten und kreativsten Werkzeug, das Spieler je erleben konnten.

KINGDOM HEARTS III

Plattform: Xbox One, PlayStation 4

Entwickler: Square Enix

Veröffentlichung: 29. Januar 2019

In dem kommenden Action-RPG KINGDOM HEARTS III können Spieler sich mit Donald Duck und Goofy verbünden, in dem sie verschiedene Disney-Welten bereisen, die auf beliebten Filmen wie Disney•Pixars Toy Story, Die Monster AG, und Walt Disney Animation Studios‘ Baymax – Riesiges Robowabohu, Rapunzel – Neu verföhnt und weiteren basieren.

SHADOW OF THE TOMB RAIDER

Plattform: Xbox One, PlayStation 4, Windows PC

Entwickler: Eidos Montréal™ und Crystal Dynamics®

Veröffentlichung: 14. September 2018

Erlebe den entscheidenden Moment im Leben von Lara Croft, in dem sie zum Tomb Raider® wird. In SHADOW OF THE TOMB RAIDER muss Lara eine tödliche Dschungelumgebung meistern, Tombs erkunden und ihre dunkelste Stunde überstehen. Sie hat nur wenig Zeit, um die Welt vor einer Maya-Apokalypse zu retten – dabei erfüllt sich ihr Schicksal, und sie wird zum Tomb Raider.