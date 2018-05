Star Trek: Bridge Crew – Neue Erweiterung

Ubisoft kündigte heute für Star Trek: Bridge Crew die Erweiterung The Next Generation an, mit dem virtuelle Raumschiffskapitäne ihre Reise im Star Trek-Universum fortsetzen können.

Spieler übernehmen dabei das Steuer des Galaxy Class Raumschiffs U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, bekannt aus Star Trek – The Next Generartion. Die ikonische Brücke ermöglicht es den Spielern, ihre Kampffähigkeiten gegen die heimlich getarnte romulanische Flotte und die schurkischen Borg im Fortlaufenden Reisen-Modus zu testen.

Die Erweiterung The Next Generation verbessert den Modus der laufenden Missionen und bietet zwei zusätzliche Missionstypen, „Patrouille“ und „Widerstand“. Der Patrouillen-Modus gibt den Spielern die Möglichkeit, den Weltraum frei zu erkunden, während zufällige Begegnungen und Ziele für endlose Stunden des Abenteuers an Bord der U.S.S. Aegis, U.S.S. Enterprise NCC-1701 oder der Enterprise-D garantieren. Im Widerstands-Modus haben die Spieler die Chance, sich der gefährlichsten Bedrohung zu stellen – den unaufhaltsamen Borg. Die Spieler werden sich einem verfolgenden Borg-Kubus entziehen müssen und eine Reihe von Zielen erfüllen, bevor sie in einem finalen Showdown gegen die Borg kämpfen.

Darüber hinaus wird die Enterprise-D eine neue Befehlsrolle, Ops, einführen, die sich auf das Crew Management konzentrieren wird. Die Ops-Crew muss vorausplanen und jedem Standort auf dem Schiff die richtigen NPC-Teams zuweisen, da jede Position entscheidend für den Erfolg der verschiedenen Missionen und für die Sicherheit der Besatzung ist.

Star Trek: Bridge Crew – The Next Generation wird ab dem 22. Mai für PlayStation VR sowie ohne VR-Funktion für PlayStation 4 erscheinen und ab dem 21. Juli für VR-Spieler mit HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality-Unterstützung sowie für Nicht-VR-Spieler auf dem PC verfügbar sein. Die Erweiterung wird auf allen Geräten plattformübergreifend spielbar sein.

