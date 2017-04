in News

Star Trek: Bridge Crew – Neuer Trailer

Ubisoft veröffentlichte einen neuen Trailer und Screenshots zur spielbaren Original-Brücke der U.S.S. Enterprise NCC-1701 aus Star Trek: Bridge Crew.

In Star Trek: Bridge Crew werden Star Trek-Fans ihre kühnsten Träume ausleben können. Sie werden die Möglichkeit erhalten, an Bord der berühmten U.S.S. Enterprise und der U.S.S. Aegis zu gehen, einem brandneuen Schiff, das speziell für das Virtual-Reality-Spiel erstellt wurde. Kooperativ mit bis zu vier Crewmitgliedern oder Solo als Kapitän werden Spieler in das Star Trek-Universum eintauchen.

Star Trek: Bridge Crew wird am 30.05.2017 für PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive erscheinen.

Mehr Informationen zu Star Trek: Bridge Crew gibt es auf http://www.startrekbridgecrew. com