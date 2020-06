Star Wars Squadron angekündigt

Gestern konnte das Spiel bereits kurz im Microsoft Store gefunden werden, bevor es dann auch gleich wieder verschwand. Trotzdem reagierte Publisher Electronic Arts umgehend und hat Star Wars: Squadrons mittels kurzem Twitter-Text gleich auch bestätigt:

„Piloten gesucht. Schaltet ein zum Enthüllungs-Trailer von Star Wars: Squadrons an diesem Montag, 15. Juni, um 8:00 Uhr Pazifikzeit.“

Mehr Infos gibt es bislang noch nicht, da werden wir entweder bis zum Trailer am Montag um 15 Uhr unserer Zeit warten müssen oder aber sogar bis zum Electronic Arts E3-Alternativ-Event, der EA Play Live am 18. Juni. Hier die Original Twitter-Meldung:

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020