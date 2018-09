Veröffentlicht am

in News

Starlink Walkthrough-Trailer

Ubisoft veröffentlichte heute einen Walkthrough-Trailer zum kommenden Action-Adventure mit Toys-to-life Feature, Starlink: Battle for Atlas.

Der Trailer führt in die Welten der Atlas-Galaxie ein und zeigt die Vielfalt an Planeten, Lebewesen, Aufgaben und demonstriert die abwechslungsreichen Missionen, Raumschiffe und Waffen in Action.

Starlink: Battle for Atlas erscheint am 16. Oktober für für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.