Start der Closed Beta für The Crew 2 am 31.05

Ubisoft kündigte heute an, dass die Closed Beta für The Crew2 am 31. Mai um 10 Uhr beginnt und bis zum 4. Juni um 10 Uhr für Spieler von PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X und Windows PC zugänglich sein wird.

Um die Chance zu erhalten an der Beta teilzunehmen, können sich Spieler aktuell unter thecrewgame.com/beta anmelden. Der Vorab-Download steht den ausgewählten Closed-Beta-Spielern ab dem 29. Mai zur Verfügung.

Im Rahmen der Closed Beta werden die Spieler die ersten Level des Fortschrittssystems erleben. Dabei treten sie in Rennen der ersten vier Disziplinen an – Street Race, Rally Raid, Powerboat und Aerobatics. Die vollkommen neu gestalteten Kulisse der USA erleben sie dabei zu Land, zu Wasser und in der Luft. Für ein adrenalingeladenes Erlebnis können Spieler die Blitzwechsel Funktion nutzen, um blitzartig den Fahrzeugtyp an das Terrain anzupassen. Ein Flugzeug, das gerade unter der Golden Gate Bridge in San Francisco hindurchfliegt wird mit einem Knopfdruck zu einem Boot.

Die neuesten Informationen zu The Crew 2 gibt es unter http://thecrewgame.com