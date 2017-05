in News

Steam Hammer ist jetzt im Early Access

Steam Hammer ist jetzt im Early Access auf Steam. Das Spiel ist eine ungewöhnliche Mischung aus Survival, Crafting, Rollenspiel und Strategie – es geht darum, eine funktionierende Stadt in einem Steampunk-Universum zu bauen, mit Dampfmaschinen, Luftschiffen und vielem mehr.

„Steam Hammer“ ist das erste Hardcore-Sandbox-RPG mit Steampunk-Optik und Überlebenselementen.

In diesem Spiel findest du alle Vorteile von Sandbox-Spielen eingebettet in die geheimnisvolle Welt der Dampfmaschinen. Tauche in diese alternative Realität des späten 19. Jahrhunderts ein. Versuche dein Glück als Forscher, Handwerker, Architekt, Industrieller und Eroberer. Schmiede Waffen und Rüstungen, baue Häuser, Fabriken und Türme, fliege Luftschiffe und Jetpacks und stelle dich deinen Gegnern.

Die Spielwelt bietet eine Fülle an Gelegenheiten zur Herstellung von Werkzeugen, Ausrüstung und Maschinen. Das Spiel bietet mehr als 40 Arten von Waffen und Rüstungen und mehr als 30 Arten von Gebäuden und Befestigungen. Erstelle deine eigene Flotte individueller Luftschiffe und kämpfe sowohl auf dem Land als auch in der Luft. Die realistische Entwicklung von Fähigkeiten macht dieses Spiel so besonders. Um alle Handwerke zu meistern, musst du dich ein wenig anstrengen.

Es gibt keinen einfachen Weg, dafür aber die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Es gibt keine klaren Grenzen – du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen. Du betrittst eine Welt ohne Regeln und Einschränkungen, ohne vordefinierte Rollen und auferlegte Ziele. Dies ist DEINE Welt. Wenn dir die Landschaft nicht gefällt, dann kannst du sie mithilfe von Terraforming jederzeit verändern. Erschaffe Minen, Tunnel, Gräben, Hügel – was du willst!

Entwickle Technologie und Maschinen, befestige deine Stadt und baue Kriegsschiffe, schnappe dir deinen Dampfhammer und zeige ihnen, wer hier der Boss ist!

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Dein Charakter

Zu Beginn des Spiels erstellst du einen individuellen Charakter mit einzigartigen Eigenschaften. Damit du dich in der Welt des Steampunk so richtig wohlfühlst, kannst du sowohl das Aussehen als auch die Handwerks- und Kampffähigkeiten deines Charakters bestimmen. Entscheide, wer du sein und welche Fähigkeiten du verbessern willst: Du kannst Ressourcen einsammeln, Gegenstände herstellen und mit der Welt um dich herum interagieren.

Spielwelt

Du bist auf einer der Acribianischen Inseln gelandet, die inmitten der mysteriösen Welt von Saol liegen. Es könnte gefährlich werden, diese Lande zu bereisen – außer dir selbst gibt es wilde Tiere sowie andere Spieler, die ihre Gebiete verteidigen. Um zu überleben, wirst du dich schnell anpassen müssen. Sammle alles ein, was du finden kannst. Es gibt mehr als 250 verschiedene Zutaten zur Herstellung von Werkzeugen und Gebäuden.

Die Geheimnisse von Acribo

Die wertvollsten Dinge auf der Insel sind gut versteckt – in der Erde, im Wald und in den Bergen. Die Erde birgt viele Mineralien, jedoch musst du erst lernen, sie zu finden und herauszuholen. Deine Suche nach einer seltenen Pflanze namens Celebrium – der wahre Schatz auf diesen Inseln – ist möglicherweise besonders faszinierend. Hier sind 45 Pflanzen- und Tierarten sowie 30 Arten nützlicher Ressourcen zu finden. Und das ist noch nicht alles, was diese geheimnisvollen Inseln zu bieten haben.

Vielerlei Möglichkeiten

Was du in dieser Welt tust, liegt ganz bei dir. Du entscheidest, welche Fähigkeiten du verbesserst, welche Gebäude du errichtest und welchen Spielstil du wählst. Aber jeder Fortschritt kostet seinen Preis. Du kannst dich schneller weiterentwickeln, wenn du mit anderen Spielern zusammenarbeitest. Wenn ihr eine Gilde gründet, könnt ihr euch euren Gegnern stellen, eure Ländereien beschützen und sogar Trophäen sammeln. Ein starkes Team, gut entwickelte Industrie und fortschrittliche Technologie sind der Schlüssel zum Erfolg auf eurem Realm.