Steep Road to the Olympics Launch-Trailer

Ubisoft veröffentlichte heute den Launch-Trailer zu Steep Road to the Olympics, der neuesten Erweiterung für das Open-World-Action-Sportspiel.

Das offizielle Videospiel zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, Steep Road to the Olympics, ist eine Erweiterung des Actionsportspiels Steep, das im Dezember 2016 veröffentlicht wurde. Es beinhaltet Skifahren, Snowboarden, Wingsuit und Paragleiten und einen Story-Modus, in dem Spieler die Reise eines jungen Athleten in drei Freestyle-Events (Big Air, Half Pipe und Slopestyle) erleben. Die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen steht im Fokus und das Ziel ist es, in jeder der drei Freestyle-Events Gold zu erreichen. Der Wettbewerb findet in den einzigartigen südkoreanischen Bergen statt, wo die Olympischen Winterspiele im Februar ausgetragen werden. Spieler haben außerdem die Möglichkeit, die Gebirge von Japan zu erkunden und durch einzigartigen Schnee und außergewöhnliche Umgebungen zu fahren.

Einen ersten Eindruck über das Spiel konnten wir uns schon einmal beim Road to the Olympics Preview Event verschaffen.

Steep Road to the Olympics wird ab dem 5. Dezember für Playstation 4 (enthält erweiterte Funktionen für PS4 Pro), Xbox One (enthält erweiterte Funktionen für Xbox One X) und Windows PC erhältlich sein.