Stimmungsvoller Wikinger-Soundtrack

Vikings – Wolves of Midgard ist mittlerweile für Windows PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich! Das Entwickler-Team von GamesFarm arbeitet zur Zeit an Updates für alle Versionen sowie an der Fertigstellung der Mac- und Linux-Versionen.

Axtschwingen im Takt: Der stimmungsvolle Soundtrack von Vikings – Wolves of Midgard ist jetzt auch separat über Amazon, iTunes oder Google Play zum Preis von 6,99 EUR erhältlich.

Am 24. April 2017 erscheint übrigens eine kostenlose PS4-Demo für Vikings – Wolves of Midgard. Diese Demo komplettiert die kostenlosen ‚Schnupperangebote‘ für den PC auf STEAM sowie für die Xbox One im Xbox Games Store.