Styx: Shards of Darkness – 3 min mehr Gameplay

Styx: Shards of Darkness ist Cyanide Studio’s kommendes Stealth-Adventure,das im März 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Heute gibt es neues Videomaterial dazu.

Im heute veröffentlichten Video zeigen die Entwickler brandneues Gameplay-Material. Eine Vielzahl neuer Werkzeuge und Fähigkeiten von Styxs sowie drei unterschiedliche Schauplätze – das Jägerdorf Wildoran, das geheime Heiligtum der dunklen Elfenstadt Korrangar und Thoben, die Stadt der Diebe – werden gezeigt.

Styx’s zweites Abenteuer baut auf dem Vorgänger Turm von Akenash auf und erweitert das Gameplay um noch flüssigere Bewegungen und Kletteranimationen, einer von Zwischensequenzen vorangetriebenen reichhaltigen Geschichte, einem erweiterten Bestiarium, Nebenmissionen sowie neuen und verbesserten Schleich- und Attentatsfähigkeiten.

Die akrobatischen Fähigkeiten des namensgebenden Goblins wurden erneuert und erweitert. Neue Waffen und Werkzeuge, wie die Armbrust ermöglichen starke Angriffe von oben, wenn Styx sich an Seilen schwingend, Bolzen verschießend durch die Welt bewegt. Unterschiedliche Munitionstypen, wie vergiftete Bolzen sorgen für noch mehr Abwechslung. Neben ihrer tödlichen Wirkung kann die Armbrust dazu verwendet werden, Gegner außer Gefecht zu setzen oder mit Objekten in der Umgebung zu interagieren.

Styx-Fähigkeit des Klonens hat ein großes Upgrade erhalten. Eine der neuen erweiterbaren Fähigkeiten ist der erstellbare Kokon, der beim Einsetzen einen Klon in der Ferne erzeugt. Eine zusätzliche Fähigkeit, die Wiedergeburt, ermöglicht es Styx, an den Standort seines Klons zu teleportieren. Bei seinem Erscheinen vernichtet er den Klon und kann sich so an schwer zugängliche Orte begeben oder aus gefährlichen Situationen flüchten.

Styx muss alle Fähigkeiten, Waffen und Werkzeuge kombinieren, um sein Ziel zu erreichen. Je nach vom Spieler gewählten Entwicklungspfad erhält der Goblin so beispielsweise Zugriff auf eine Säurefalle, die Gegner tötet und feindliche Leichen direkt auflöst. Dies ist besonders nützlich gegen Feinde, deren Rüstung Styx nicht mit seinem Dolch durchbrechen kann und deren Körper zu schwer sind, um sie zu verstecken.

Styx: Shards of Darkness erscheint im März 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC!