Suora FX RGB Gaming Keyboard von ROCCAT

Mit dem Suora FX präsentiert ROCCAT ein mechanisches RGB-Keyboard für Gaming-Puristen. Trotz des kompakten, komplett rahmenlosen Designs ist das ROCCAT Suora FX stabil und langlebig, dank der Aluminium-Bodenplatte und den mechanischen Tasten, die für über 50 Millionen Anschläge zertifiziert sind.

Die taktilen Switches sorgen für maximale Präzision in jedem Game. Zudem bietet das ROCCAT Suora FX eine umfangreiche, komplett individualisierbare RGB-Beleuchtung.

Die Treiber-Software Swarm erlaubt jedem Gamer sein ganz persönliches Beleuchtungsprofil zu erstellen. Jede einzelne Taste kann in über 16 Millionen Farben leuchten, hinzu kommen eine Vielzahl an visuellen Effekten. So wird jede Suora FX ein Unikat. Über die Tasten F1-F4 hat der Anwender zudem Zugriff auf vorab einprogrammierte Effekte wie etwa Wave, Breathing, Ripple und uniform beleuchtet. Diese funktionieren sogar komplett ohne Treiberinstallation und an jedem Rechner.

Das Design der ROCCAT Suora FX ist komplett rahmenlos. Keine Handballenablage, keine wulstigen Ränder, keine Daumentasten und keine dedizierten Medientasten stören das puristische Konzept der Suora FX. Die Tastatur ist auf die essenziellen Dinge reduziert: Hochwertige und präzise taktile mechanische Schalter, individuelle RGB-Beleuchtung und langlebige Materialen für dauerhaften Gaming-Spaß.

Die mechanischen Schalter der Suora FX geben selbst in hektischsten Spielsituationen direktes Feedback, so dass Fehleingaben der Vergangenheit angehören. Dank der ROCCAT-Anti- Ghosting-Technologie gehen keine Kommandos mehr verloren. Die Abtastrate von 1000 Hz sichert verzögerungsfreies Gaming.

Die ROCCAT Suora ist ab dem 6. Dezember in allen Kanälen für 139,99 Euro erhältlich.