Super Mario Maker 2 – World Maker Update

Mit dem World Maker hat Nintendo das letzte große kostenlose Update für Super Mario Maker 2 (Version 3.0) angekündigt. Der World Maker erlaubt es uns ab dem 22. April die von uns gebastelten Mario Levels nun auch über eine Oberwelt – wie sie aus frühen Auftritten des pummeligen Klempners auf dem (S)NES und Gameboy bekannt sind – miteinander zu verknüpfen. Dank des neuen Modus können auf insgesamt 8 verschiedenen Welten bis zu 40 Level zu einem großen Abenteuer verbunden werden. Für die Gestaltung der Weltkarte stehen serientypisch mannigfache Möglichkeiten zur Verfügung. Ob in wolkigen Höhen oder hügeligen Landschaften, nun pflastern begehbare Pfade den Weg vom ersten Level bis hin zur finalen Burg – in der hoffentlich nicht Toad, sondern Peach selbst auf uns wartet. Unseren Test zu Super Mario Maker 2 könnt ihr hier nachlesen. Darüber hinaus werden mit dem letzten großen Update Funktionen aus Super Mario Bros. 2 eingeführt: Nach Verzehr eines speziellen Pilzes kann Mario fortan auf Gegnern reiten und anschließend wegschleudern, um Münzen einzusammeln, Wände zu zerstören oder andere Gegner vom Bildschirm zu kegeln. Mit dem aus Super Mario Bros. 3 bekannten Froschanzug lässt Mario Michael Phelps alt aussehen und kann sogar über Wasseroberflächen laufen. Und auch das Eichhörnchen-Kostüm, dank dem Mario grazil durch die Lüfte segeln kann, ist nun Teil des Item-Pools. Doch auch zahlreiche neue Anzüge feiern mit diesem Update ihren Einstand: So etwa die Cannon Box, die Mario zu einem roten Würfel mit Füßen mutieren lässt, die Kanonenkugeln verschießen kann. Dazu gesellen sich die Propellor Box, die Red POW Box, die Goomba Maske und die Bullet Bill Maske. Auch Bowsers sieben Minions – die Koopalings Larry, Wendy, Morton, Lemmy, Roy, Iggy, und Ludwig – können nun als Boss-Gegner eingesetzt werden. Beitrag teilen teilen

