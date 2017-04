The Surge: Combat-Trailer veröffentlicht

Focus Home Interactive und Deck 13 veröffentlichen einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Hardcore-Action-RPG The Surge, das am 16. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Der Combat-Trailer zeigt, wie Spieler im tödlichen CREO-Komplex, mit Hilfe des taktischen Kampfsystems, überleben können.

Nachdem sich der zuletzt erschienene „Anvisieren, Abtrennen, Ausrüsten“-Trailer um die Art und Weise der gezielten individuellen Ausstattung gedreht hat, zeigt der neue Combat-Trailer das physikbasierte Kampfsystem in seiner vollen Härte. Spieler von The Surge können im wuchtigen Zweikampf nicht nur mit mächtigen horizontalen und vertikalen Angriffen in die Offensive gehen, sondern auch mit gezielten Ausweichmanövern die eigenen Schwachstellen verteidigen. Position, Geschwindigkeit – die durch die Exo-Suits nochmal erhöht wird – sowie Kontrolle über die Ausdauer, sind der Schlüssel, um erfolgreich aus dem Kampf hervorzugehen. All diese Regeln gelten auch für die Gegner in The Surge – wer seine empfindlichen Schwachpunkte preisgibt, bezahlt mit seinem Leben.

Auf der Reise durch die Tiefen des CREO-Komplexes, werden Spieler von einer Drohne begleitet, die Ursprünglich für den industriellen Einsatz konzipiert wurde, nun aber als Kampfmaschine dient. Sie wird die Spieler jederzeit im Kampf unterstützen.

The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One sowie PC und ist ab sofort vorbestellbar.