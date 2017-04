The Surge: Neuer Trailer

Focus Home Interactive und Deck 13 veröffentlichen einen neuen Trailer zum kommenden SciFi-Action-Rollenspiel The Surge.

Die Welt von The Surge ist eine grimmige Vision der Zukunft, in der die Entwicklung der Technologie, der Gesellschaft und unserer Beziehung zur Umwelt die menschliche Zivilisation in eine neue Dekadenz geführt hat. Das Spiel zeichnet sich durch ein kompaktes Kampfsystem sowie ein originelles System zur Charakterentwicklung aus, bei dem der Spieler die maximale Kontrolle darüber hat, welche Beute er von seinen Gegnern bekommen will. Während des Kampfes können gezielt Körperteile und Waffen anvisiert werden, um sie mit geschickten horizontalen und vertikalen Schlägen abzutrennen. Dabei müssen die Spieler immer abwägen, ob sie an die meist schwer gepanzerten Körperteile herankommen möchten, oder die Gegner lieber an den Schwachstellen der Panzerung angreifen und niederstrecken wollen.

Das ständige Abwägen zwischen Risiko und Wert der Ausrüstung ist ein essentieller Bestandteil, um The Surge erfolgreich zu meistern. Nur die tollkühnsten Kämpfer werden mit den besten Waffen und Rüstungen belohnt… oder bei dem Versuch sie zu erbeuten fallen.

Das Video zeigt das umfangreiche Looting-System und die daraus resultierenden Möglichkeiten zur individuellen Ausstattung gezeigt.

The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PlayStation® 4, Xbox One sowie PC