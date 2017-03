The Surge: Neuer Trailer „Mann gegen Maschine“

Focus Home Interactive und Deck 13 veröffentlichen einen neuen CGI-Trailer zum kommenden Hardcore-Action-Rollenspiel The Surge, das am 16 Mai 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und für PC erscheint.

Nachdem der letzte Trailer den Protagonisten Warren bei seinem ersten Tag im Büro begleitete, stehen im heutigen Video die brutalen Gefechte Mann gegen Maschine im Fokus, während der er sich immer tiefer in den CREO-Komplex vorkämpft.

Ursprünglich vom Megakonzern CREO gegründet, galt die Arbeit der Einrichtung der Umkehr des Klimawandels. Nach einer mysteriösen Katastrophe erwacht Warren jedoch inmitten einer tödlichen neuen Welt. Amoklaufende Roboter, verrückte virtuelle Kollegen und eine tödliche künstliche Intelligenz… alle wollen ihn Tod sehen.

The Surge wirft die Spieler mitten in einen brutalen Überlebenskampf. In intensiven Nahkampfgefechten kämpfen sie gegen Feinde, die unvorhersehbar aus dem Nichts auftauchen. Das innovative Looting-System ermöglicht es dabei, gezielt Körperteile der Gegner abzutrennen, um damit das eigene Exo-Skelett zu erweitern. Nur so ist es möglich die Oberhand zu behalten und in der Welt von The Surge zu überleben.