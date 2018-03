Gratis MOD für Surviving Mars

Paradox Interactive kündigt für die PC Version der bald erscheinenden Städtebau-Survival-Simulation Surviving Mars die kostenlose MOD Yogscast an.

Surviving Mars ist eine Städtebausimulation, die von umfassenden Survival-Elementen geprägt wird. Haemimont Games, bringen ihre gesamte Erfahrung in die Entwicklung des Titels. Basierend auf einem retro-futuristischen Look – angelehnt an die Kunstwerke Syd Meads oder die Welten Isaac Asimovs sowie Sci-Fi-Filme der 60er Jahre – entwickelt der Titel eine spannende Hintergrundgeschichte rund um den Aufbruch der Menschheit zu neuen Grenzen. Die grundlegenden Entscheidungen der Spieler zu Beginn, Sponsoren-Auswahl und Ausrichtung, führen zu abwechslungsreichen Forschungs- und Entwicklungszweigen, die einen hohen Wiederspielwert garantieren.

Die kostenlose Erweiterung „Yogscast Mod“ ermöglicht es Spielern, die Crew, des international bekannten YouTube Kanals „Yogscast“ auf dem Mars auszusetzen. Die Frage ist, sind diese Games-Experten zum Überleben auf dem Roten Planeten gemacht? Zusätzlich bietet der DLC eine weitere Weltraumbehörde.

Yogscast Mod Features:

Die Yogscast J.A.F.F.A. ist eine neue Weltraumbehörde

Schnellere JAFFA Raketen

YogDome, eine Siedlung, die ohne Vorräte von Wasser und Luft läuft

ein zusätzlicher Kommandantenprofilsstatus: Streamer

Das J.A.F.F.A. Logo für Gebäude und Raketen

12 Koloniegründer – Mitglieder des Yogscast mit speziellen Eigenschaften! Darunter Lewis, Simon, Duncan, Sjin, Sips und mehr…

Der komplette Inhalt des Bonus-Paketes entstand in Zusammenarbeit mit „Yogscast“ und Entwickler Haemimont Games und ist nur am Tag der Veröffentlichung digital erhältlich. Surviving Mars erscheint am 15. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One sowie für PC und Mac im Handel. Die PC Version wird jedoch erst um 18 Uhr am Veröffentlichungstag freigeschaltet.