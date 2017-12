in News

Surviving Mars – Neuer Trailer zeigt Dom-Konstruktionen

Paradox Interactive hat einen neuen Trailer zu Surviving Mars veröffentlicht. Spieler übernehmen in der Mischung aus Städtebausimulation und Survival-Spiel die Kontrolle über die erste Kolonie der Menschheit auf dem Mars.

Sie leben den Traum aller Raumfahrer und sind verantwortlich für den Aufbau und Erhalt einer Siedlung, die der Menschheit das Gedeihen in einer lebensfeindlichen Umgebung sichert. Nur im Schutz großer Glaskuppeln, den Domen, können Menschen den widrigen Bedingungen trotzen und eine neue Form der Gesellschaft entwickeln.

Surviving Mars ist eine Städtebausimulation, die von umfassenden Survival-Elementen geprägt wird. Haemimont Games, bekannt unter anderem für die Tropico-Reihe, bringen ihre gesamte Erfahrung in die Entwicklung des Titels. Basierend auf einem retro-futuristischen Look – angelehnt an die Kunstwerke Syd Meads oder die Welten Isaac Asimovs sowie Sci-Fi-Filme der 60er Jahre – entwickelt der Titel eine spannende Hintergrundgeschichte rund um den Aufbruch der Menschheit zu neuen Grenzen. Die grundlegenden Entscheidungen der Spieler zu Beginn, Sponsoren-Auswahl und Ausrichtung, führen zu abwechslungsreichen Forschungs- und Entwicklungszweigen, die einen hohen Wiederspielwert garantieren sollen.

Mehr Informationen zu Surviving Mars gibt es auf: https://www.survivingmars.com/