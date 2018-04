Switch Gameplay-Trailer zu Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am Freitag, den 29. Juni nun auch für Nintendo Switch. In Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Panic Button und unter Leitung von MachineGames kann Wolfenstein II: The New Colossus bald auch unterwegs auf der Switch gespielt werden.

In der Rolle von B.J. Blazkowicz erlebt ihr eine Geschichte voller Action und außergewöhnlicher Charaktere. Zieht an der Seite eurer Freunde und Mit-Freiheitskämpfer in den Kampf gegen die abgrundtief böse Frau Engel und ihre Regime-Handlanger. Die spezielle Bewegungssteuerung der Nintendo Switch soll dabei den Kampf gegen die Regime-Bedrohung so spannend machen wie am PC.

Weitere Informationen zu Wolfenstein II: The New Colossus findet ihr unter https://wolfenstein.bethesda.net/de.