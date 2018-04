The Swords of Ditto Launch Trailer

Der unabhängige Entwickler onebitbeyond und Publisher Devolver Digital veröffentlichen anlässlich des Releases ihres Abenteuer-RPG / roguelite-Hybrid The Swords of Ditto einen sehr farbenfrohen Launch-Trailer.

The Swords of Ditto erschafft eine Reihe von einzigartigen, kompakten Abenteuern für einen neuen Helden – der alle 100 Jahre in einem scheinbar endlosen Kampf gegen den bösen Mormo zieht. Die Spieler werden als einer der auserwählten Abenteurer erwachen und das legendäre Schwert des Landes durch eine gefährliche und sich ständig verändernde Überwelt, durch teuflische Verliese, geheime Höhlen und auf den Turm von Mormo tragen – um dort die bösen Hexe zu konfrontieren. Holen Sie sich mächtige neue „Spielsachen“ und schöne Perk-Sticker – und komplette Nebenquests, um das Inventar auszufüllen, da jeder neue Durchgang anders ist als der letzte. Die einzige Konstante sind das Schwert und die Errungenschaften der Vorgänger, da die Erfahrung und die Kraft, die das Schwert in jedem Abenteuer erlangt, auf den Nachfolger des Helden übergeht.

Wird Mormo besiegt, so ist die Welt ist ein glücklicher, hellerer Ort – aber das Scheitern wirft Ditto und seine armen Bürger in eine dunkle, bröckelnde Version eben jener Welt. Begehen Sie diese Reise allein oder laden Sie einen anderen Champion für das lokale, kooperative Spiel ein.

Features

„Einzigartige, verbundene Abenteuer: Jedes Abenteuer wird zu einer eigenen Legende – anders als jedes vor ihm und doch Teil eines heldenhaften Vermächtnisses, das sie alle verbindet. Die Taten, Erfolge und das Scheitern der Abenteuer eines jedes Helden beeinflussen seine folgenden Abenteuer – einschließlich der Fähigkeit, Waffen zu finden und Beute von den gefallenen Helden der Geschichte zu bergen.

Solo- & kooperative Abenteuer: Tritt allein gegen Mormo und ihre finsteren Armeen an oder ruf einen mutigen Freund zu Hilfe, der dir im lokalen Koop-Modus zur Seite steht. Fürchte dich nicht: Selbst wenig erfahrene Abenteurer können sich durch den Zauber einer guten, wiederbelebenden Umarmung von ihren Mithelden helfen lassen!

Waffen, Gegenstände & Aufkleber: Kämpfe mit der traditionellen Kombination von Schwert und Bogen oder der weniger traditionellen Kombination von Schallplatten-Frisbee, magischem Golfschläger und Riesenfuß vom Himmel, um Mormo und ihre Legionen in die Flucht zu schlagen. Sammle Aufkleber und setze sie ein, um deinen Helden aufzubauen und verbessere seine Ausrüstung, um mächtig genug zu werden und die finstere Zauberin zu bezwingen.

Hauptquests und geheime Nebenmissionen: Lebe deine Legende, wie es für dich richtig ist. Absolviere Verliese in beliebiger Reihenfolge, schließe Nebenmissionen in finsteren Höhlen und tiefen Brunnen ab, oder bekämpfe Mormo gleich von Anfang an – für die ultimative Herausforderung.

The Swords of Ditto erscheint heute am 24. April 2018 für PS4 und PC.