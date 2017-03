in News

Syberia 3: Zweiter offizieller Story-Trailer

Mit der Veröffentlichung des zweiten offiziellen Story-Trailers von Syberia 3 freuen sich Microids und astragon Sales & Services, den Fans der Serie einen weiteren kleinen Einblick in die Hintergründe der Beziehung zwischen Kate Walker und dem Stamm der Youkol zu geben.

Zusammen mit den gigantischen Schneestraußen macht sich diese ungleiche Schicksalsgemeinschaft zu einer Reise ins Herz Sibiriens auf, wo sie die Brutplätze der riesigen Vögel erreichen wollen, die für die Youkol als heilige Stätte gelten. Ein Abenteuer voller Überraschungen, bewegender Momente und natürlich der Begegnung mit vielen interessanten Charakteren. Dazu gehören nicht zuletzt Kates Reisegefährten, wie zum Beispiel Ayawaska, ihres Zeichens Schamanin des Youkol-Stammes, die stets von ihrer treuen Eule begleitet wird, Kurk, der spirituellen Anführer der Youkol oder Kapitän Obo, stolzer Besitzer der Fähre Krystal.

Doch auch das Widersehen mit einem alten Freund, der Kate sehr am Herzen liegt, steht der jungen Frau auf dieser Reise noch bevor…

Untermalt wird das fantastische Universum aus der Feder Benoit Sokals vom Soundtrack des Komponisten Inon Zur, der auch dem heutigen Trailer in eine mysteriöse Atmosphäre verleiht.

Über Syberia 3

In der Rolle von Kate Walker begeben sich Spieler in Syberia 3 auf völlig freie Entdeckungsreisen durch Landschaften voller Geheimnisse und Rätsel, die es auf völlig neue Art und Weise zu entschlüsseln gilt.

Zu Beginn der Geschichte trifft Kate erneut auf den Stamm der Youkol, ein nomadisch lebendes Volk, das sich mit seinen Schneestraußen auf Wanderschaft befindet und die schwer verletzte junge Frau am eisigen Ufer eines Sees aufliest. Als Gefangene der Stadt Valsembor müssen Kate und die Youkol gemeinsam einen Weg finden, wie sie ihre Reise fortsetzen können – immer wieder konfrontiert mit den ihnen nachsetzenden Feinden und unerwarteten Herausforderungen. Gleichzeitig droht Kates Vergangenheit die mutige Anwältin schneller einzuholen, als ihr lieb ist…

Syberia 3 wird von den Koalabs Studios entwickelt und ab 20. April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC/Mac erhältlich sein. Das Adventure erscheint vollständig synchronisiert in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und Deutsch mit Untertiteln für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Koreanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Der Original-Soundtrack stammt von Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), der bereits für die Musik von Syberia 2 verantwortlich zeichnete. Syberia 3 hat eine Alterseinstufung von PEGI 12 und USK 12 erhalten.

Weitere Informationen zu einer Umsetzung von Syberia 3 auf Nintendo Switch folgen in Kürze.

Die Syberia 3 Collector’s Edition kann ebenfalls bereits vorbestellt werden: http://amzn.to/2nf7KP4