Systemvoraussetzungen für Anno 1800

Ubisoft veröffentlichte heute die minimalen und die empfohlenen Systemvoraussetzungen für das Aufbaustrategiespiel Anno 1800 für Windows PC.

Ubisoft und Entwickler Blue Byte möchten für Anno 1800 ein möglichst breites Spektrum an Hardware zu unterstützen, um so vielen Spielern wie möglich die Chance zu geben, das Abenteuer im 19. Jahrhundert und während der industriellen Revolution zu spielen. Zudem haben wurde mit Chip-Hersteller Intel hart daran gearbeitet das Spiel für integrierte Grafikchips zu optimieren. In der unten angehängten Grafik findet ihr die offiziellen Empfehlungen für einige der häufigsten Szenarien für Spieleinstellungen und angepeilte Framerate.

Anno 1800 wird am 16. April 2019 weltweit veröffentlicht. Spieler. Die Spieler haben außerdem die Möglichkeit, vom 12. April bis zum 14. April an der Open Beta auf PC über Uplay oder den Epic Store teilzunehmen.

Alle Informationen zur Open Beta-Anmeldung finden Sie unter: https://www.anno-union.com/ registrierung/