Systemvoraussetzungen für Far Cry New Dawn

Ubisoft kündigte heute die Systemvoraussetzungen für die PC-Version von Far Cry New Dawn an.

MINIMALE KONFIGURATION:

BETRIEBSSYSTEM: Windows®7 (ausschließlich 64-Bit-Versionen) (empfohlen: Windows 10 (nur 64-Bit-Versionen))

PROZESSOR: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz oder AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

RAM: 8GB

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) oder besser bzw. AMD Radeon R9 270X (2GB) oder besser

AUFLÖSUNG: 720p

GRAFIKEINSTELLUNG: Niedrig

DIRECTX: DirectX June2010 Redistributable

SOUND: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit aktuellen Treibern

FESTPLATTE: 30 GB verfügbare Festplattenspeicher

PERIPHERIE: Windows-kompatible Tastatur und Maus erforderlich, optionaler Controller, Headset

EMPFOHLENE KONFIGURATION:

BETRIEBSSYSTEM: Windows®7 (ausschließlich 64-Bit-Versionen) (empfohlen: Windows 10 (nur 64-Bit-Versionen))

PROZESSOR: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

RAM: 8GB

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) bzw. AMD Radeon R9 290X (4GB) oder better

AUFLÖSUNG: 1080p

GRAFIKEINSTELLUNG: Hoch

DIRECTX: DirectX June2010 Redistributable

SOUND: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit aktuellen Treibern

FESTPLATTE: 30 GB verfügbarer Festplattenspeicher

PERIPHERIE: Windows-kompatible Tastatur und Maus erforderlich, optionaler Controller, Headset

4K 30FPS CONFIGURATION:

BETRIEBSSYSTEM: Windows 10 (64bit Versionen ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz bzw. AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz oder vergleichbar

RAM: 16GB

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) bzw. AMD RX Vega 56 (8GB) oder besser

AUFLÖSUNG: 2160p

GRAFIKEINSTELLUNG: Hoch

DIRECTX: DirectX June2010 Redistributable

SOUND: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit aktuellen Treibern

FESTPLATTE: 30 GB verfügbarer Festplattenspeicher

PERIPHERIE: Windows-kompatible Tastatur und Maus erforderlich, optionaler Controller, Headset

4K 60FPS KONFIGURATION:

BETRIEBSSYSTEM: Windows 10 (64bit Versionen ausschließlich)

PROZESSOR: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz bzw. AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz oder vergleichbar

RAM: 16GB

GRAFIKKARTE: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (8GB) oder besser bzw. AMD RX Vega 56 CFX (8GB) oder better

AUFLÖSUNG: 2160p

GRAFIKEINSTELLUNG: Ultra

DIRECTX: DirectX June2010 Redistributable

SOUND: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte mit aktuellen Treibern

FESTPLATTE: 30 GB verfügbarer Festplattenspeicher

PERIPHERIE: Windows-kompatible Tastatur und Maus erforderlich, optionaler Controller, Headset

Entwickelt von Ubisoft Montreal mit Unterstützung von Ubisoft Shanghai, Ubisoft Kiew und Ubisoft Bukarest, ist Far Cry New Dawn ein First-Person-Shooter in einer völlig offenen Welt. Die eigenständige Fortsetzung von Far Cry 5, Far Cry New Dawn, versetzt die Spieler in eine postapokalyptische Welt, in der sie einer doppelten Bedrohung begegnen werden – den Zwillingen Mickey und Lou. Spieler haben eine große Auswahl an Helfern und Vierbeinern als Begleiter, können aber auch einen Freund für Koop-Spiele rekrutieren, um unvergessliche Far Cry Momente zu erleben, in denen alles passieren kann.