Systemvoraussetzungen und Trailer zu Prey

Bethesda hat heute die erste Stunde von Prey als kostenlose Demo für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Ihr seid die letzte und einzige Hoffnung der Menschheit, also schlüpft in eure TranStar-Uniform, betretet die Talos I und erlebt ab sofort die erste Stunde des Spiels, noch vor der weltweiten Veröffentlichung des Spiels am 5. Mai! Einen neuen Trailer gibt es für alle Fans obendrein.

Unter https://bethesda.net/de/article/6At50JUQPSi0EqGK6qgYya/prey-system-specs-achievements-demo-launch findet ihr weitere Informationen, wie ihr euch auf den Kampf gegen die Invasion vorbereiten könnt, darunter unter anderem die Systemvoraussetzungen, Pre-Load Zeiten und Speicherplatz-Informationen.

Prey wird am 05. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen.