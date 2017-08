Taktik-Shooter Phantom Doctrine angekündigt

Good Shepherd Entertainment und der unabhängige Entwickler CreativeForge Games haben offiziell Phantom Doctrine angekündigt, einen rundenbasierten Spionage-Taktik-Shooter, welcher im Kalten Krieg spielt und von den Entwicklern von Hard West auf PC und Konsole erscheinen wird.

Phantome Doctrine ist ein geschichtlicher Thriller, welcher während des Kalten Kriegs im Jahre 1983 spielt. Der Spieler übernimmt die Führung über die Organisation Cabal. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die weltweite Verschwörung zu bekämpfen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dabei agieren die Spieler aus dem Schatten und warten auf den richtigen Augenblick. Neben harter Abhörmethoden können Gehirnwäschen angewandt werden, um gegnerische Agenten zum eigenen Vorteil zu formen. Dabei können diese sowohl zu Doppelagenten als auch zu Saboteuren manipuliert werden.

Entwickle und verteidige deine Operationsbasis, rekrutiere neue Agenten und erforsche neue Technologien, um dadurch einen Vorteil in den Missionen zu erhalten. In den anspruchsvollen taktischen Kampagnenmissionen kannst du stets zwischen zwei grundlegenden Herangehensweisen entscheiden: List und Explosion oder allseitiger Angriff. Es liegt bei dir, ob deine Einheiten bis an die Zähne bewaffnet oder aber getarnt als Zivilisten in den gefährlichen Zonen agieren.

Entschlüssele und analysiere alles, um die gigantische Verschwörung aufzudecken. Dank des preisgekrönten Komponisten Marcin Przybylowicz (bekannt von The Witcher 3) werden die bereits visuell düster wirkenden Ecken der 1980er Jahre durch einen unglaublich atmosphärischen Soundtrack ergänzt.

Phantom Doctrine wird auf der gamecom 2017 zum ersten Mal spielbar sein. Phantom Doctrine wird 2018 für Konsolen und Windows PC erscheinen.