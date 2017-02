Team17 kündigt Genesis Alpha One an

Team 17 hat heute seine Partnerschaft mit Radiation Blue, einem Indie-Entwickler aus Freiburg/Deutschland, bekanntgegeben. Durch diesen Zusammenschluss wird die Veröffentlichung des Titels Genesis Alpha One angekündigt, einem neuen Sci-Fi-Spiel, das auf der Technik der Unreal Engine 4 basiert und Roguelike-, FPS-, Base-Building- und Survival-Elemente in einer einzigartigen Kombination vereint. Das Spiel wird für PC und Konsole erscheinen.

Genesis Alpha One ist der erste Titel von Radiation Blue, einem unabhängigen Studio, das sich aus versierten Entwicklern zusammensetzt, deren Namen in den Credits von Hitman: Blood Money, Hitman: Contracts, Velvet Assassin, Spec Ops: The Line, SpellForce2: Shadow Wars, SpellForce 3 und Die Siedler zu finden sind.

In einer nicht allzu fernen Zukunft, die von Kriegen verwüstet wurde, haben korrupte Regierungen und globaler Kapitalismus zu einer Überausbeutung der natürlichen Ressourcen geführt und Verschmutzung den Planeten zerstört. Gesellschaften brechen zusammen. Mit Unterstützung der letzten Regierungen der Erde starten vier einflussreiche Unternehmen das Genesis Programm.

Als Captain des Raumschiff Genesis begeben sich die Spieler in einer finalen Mission in unbekannte Territorien des Weltalls. Sie müssen ein Raumfahrzeug bauen und managen, sich um Ressourcen kümmern, sich furchteinflößenden Alien-Plagen stellen, Kreaturen klonen und ein weites, zufällig generiertes Weltall erforschen.

Das Ziel: Einen neuen Planeten für den Erhalt der menschlichen DNA finden und die Spezies vor der Ausrottung bewahren.

“Wir freuen uns sehr darüber, mit Team17 an Genesis Alpha One zu arbeiten. Wir wissen Team17s Leidenschaft für Spiele, ihre transparenten und entwicklerfreundlichen Abläufe und natürlich ihr beeindruckendes Portfolio, zu dem wir nun ebenfalls gehören, sehr zu schätzen. Als Kinder hatten wir viel Spaß mit Team17 Titeln wie Alien Breed und Worms. Diese kreativen und künstlerischen Erfahrungen haben uns in unserer Entscheidung, Spieleentwickler zu werden, unterstützt. Mit dieser Partnerschaft schließt sich heute der Kreis, was für uns sehr aufregend ist“, sagt Sascha Jungnickel, Creative Director bei Radiation Blue.

Debbie Bestwick, Team17s CEO, fügt hinzu: “Radiation Blue ist ein beeindruckendes neues Studio, das aus sehr talentierten Personen besteht, die alle große Erfolge in der Entwicklung von AAA- Spielen vorweisen können. Genesis Alpha One bietet Spielern eine einzigartige Mischung aus Genres innerhalb eines fantastischen Sci-Fi-Settings und wir freuen uns, sie auf dieser Reise unterstützen zu können.“