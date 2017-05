in News

Tech-Test zu Quake Champions

Wir haben gleich drei Neuigkeiten für Shooter-Fans, die mit Quake Champions bald loslegen wollen.

Großangelegter Tech-Test

Vom 11. bis 21. Mai veranstaltet Bethesda einen großangelegten Tech-Test. Solange dieser läuft, können sich alle, die sich noch vor Veröffentlichung in die Arenen stürzen möchten, direkt anmelden und loslegen. Hier müssen Sie sich nicht fragen, ob Sie wohl einen Code erhalten, denn Sie werden definitiv sofort einen bekommen! Anders als bisher können Sie zudem für die gesamte Dauer des Tech-Tests auf das Spiel zugreifen.

Sacrifice-Modus enthüllt

Weiterhin wird im Tech-Test ein neuer Modus für Quake Champions eingeführt: In „Sacrifice“ kämpfen Teams aus jeweils vier Spielern gegeneinander. Spieler sollten ihre Teams geschickt zusammenstellen und ihre Champions weise wählen, wenn sie in diesem neuen Modus als Sieger hervorgehen möchten.

Vertraulichkeitsvereinbarung wird aufgehoben

Zu guter Letzt wird die Vertraulichkeitsvereinbarung am 12. Mai aufgehoben. Der Tech-Test kann also ab Freitag, den 12. Mai gestreamt, aufgenommen sowie öffentlich geteilt und diskutiert werden. Die Entwickler freuen sich schon darauf, die Skills der Spieler im Internet in Aktion zu sehen.

Um am großangelegten Tech-Test teilzunehmen, müssen sich Spieler lediglich auf www.Quake.com registrieren, um ihren Code zu erhalten. Weitere Neuigkeiten zu Quake Champions werden in den kommenden Tagen veröffentlicht.