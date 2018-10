Telltale´s Walking Dead wird zu Ende erzählt

Lange schien das Schicksal der finalen The Walking Dead Staffel ungewiss. Nach der überraschenden Schließung von Telltale Games wurden sämtliche Arbeiten an dem Projekt eingestellt. Nun verkündete das Entwicklerstudio Skybound Entertainment sich der letzten beiden Folgen anzunehmen. Das bemerkenswerte hierbei: Gründer und Chef von Skybound Entertainment ist Robert Kirkman, dessen Comicreihe The Walking Dead die Grundlage für die TV – Serie, als auch für die Abenteuer aus dem Hause Telltale bildete.

Gerüchte sind im Umlauf, dass ein Teil des originalen Entwicklungs-Teams hierfür zurückkehren könnte. Im Anbetracht der zweifelhaften Vorgangsweise Telltales seinen Mitarbeitern gegenüber, könnte das für manche einen Silberstreif am Horizont bedeuten. Ein großer Teil von Telltales Belegschaft wurde ohne Vorwarnung und Auszahlung einer Abfindung entlassen.

Hier die offizielle Twittermeldung von Skybound Entertainments:

We’re SO happy to announce that we’ve reached a deal with @telltalegames that will allow Skybound to continue #TheWalkingDead: The Final Season! Let’s wrap up Clem’s story right! More details to come soon. pic.twitter.com/ShyREw65iq

— Skybound Games (@skyboundgames) October 7, 2018